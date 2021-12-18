Как правильно выглядеть и преподнести себя в ZOOM: советы стилиста

#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем) Из личного архива Бум, и случился Зум!Ещё 3 месяца назад кто бы мог предположить, что большинство наших взаимодействий будут происходить через коммуникационную платформу ЗУМ.
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