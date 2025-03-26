Во Владимирском регионе предлагается ввести особый противопожарный режим: всему виной большое количество ландшафтных пожаровВо Владимирском регионе предлагается ввести особый противопожарный режим: всему виной большое количество ландшафтных пожаров, сообщают в региональном МЧС.
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