🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 2️⃣ июня. Ночью местами кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы, вечером 1️⃣ июня в отдельных районах сильные🌧️ дожди, ливни.
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🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 2️⃣ июня. Ночью местами кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы, вечером 1️⃣ июня в отдельных районах сильные🌧️ дожди, ливни.