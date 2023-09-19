В восьмом классе по три урока: что происходит в школе после массовых увольнений учителей?

Елена Костина

В ближайшие годы ситуация распространится на многие школы. Учителей не хватает. Работать на 2 и более ставки постоянно тяжело, и подрывает здоровье. Плюс постоянно меняются требования, программы, которые часто не соответствуют материально-технической базе школ и уровню подготовки учителей, учебники не соответствуют программе. Рабочие программы спустили общие, но их нужно приспособить под условия школы, и на каждую тему указать электронные ресурсы, которых на вновь появившиеся темы просто нет, а которые есть сделаны для старой программы и фгос)))