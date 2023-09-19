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В восьмом классе по три урока: что происходит в школе после массовых увольнений учителей?

В восьмом классе по три урока: что происходит в школе после массовых увольнений учителей?

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Волнения в школе №22 в Екатеринбурге не утихают.

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Комментарии
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Елена Костина
В ближайшие годы ситуация распространится на многие школы. Учителей не хватает. Работать на 2 и более ставки постоянно тяжело, и подрывает здоровье. Плюс постоянно меняются требования, программы, которые часто не соответствуют материально-технической базе школ и уровню подготовки учителей, учебники не соответствуют программе. Рабочие программы спустили общие, но их нужно приспособить под условия школы, и на каждую тему указать электронные ресурсы, которых на вновь появившиеся темы просто нет, а которые есть сделаны для старой программы и фгос)))
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14 час.
Елена Костина
А родителям стоит подумать, чтобы пойти в школу учителями. Не всем))) всего-то 10 +- на школу
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14 час.

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