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Царьград

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«Трактор» проиграл «Амуру» дома со счетом 1:2 в матче КХЛ

«Трактор» проиграл «Амуру» дома со счетом 1:2 в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу в контратаке в третьем периоде.

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