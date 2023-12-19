Ким Чен Ын: Северная Корея готова ответить на «ошибочное решение» США

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты под названием «Хвасон-18» продемонстрировал, на что готов Пхеньян, если Соединенные Штаты «примут ошибочное решение» против КНДР.
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