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Ким Чен Ын: Северная Корея готова ответить на «ошибочное решение» США

Ким Чен Ын: Северная Корея готова ответить на «ошибочное решение» США

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты под названием «Хвасон-18» продемонстрировал, на что готов Пхеньян, если Соединенные Штаты «примут ошибочное решение» против КНДР.

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Комментарии
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АндрейБорков
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7 час.
АндрейБорков
За ОШИБКИ придется платить и очень дорого.
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7 час.

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