Ким Чен Ын: Северная Корея готова ответить на «ошибочное решение» США

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты под названием «Хвасон-18» продемонстрировал, на что готов Пхеньян, если Соединенные Штаты «примут ошибочное решение» против КНДР.