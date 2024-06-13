И ещё полезное от Е. Холмогорова.Традиционный двенадцатииюньский пост:ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ1. Наша родина - Россия.
Что должен знать каждый русский?
Комментарии
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Олег Самойлов
А насчет советской "истории" у Вас какое мнение?
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11 час.
Олег Самойлов
Если бы не большевики, то сейчас была бы РОССИЯ! А так - жалкое подобие той страны, какая ДОЛЖНА БЫЛА БЫ БЫТЬ! И это несмотря на ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ нынешней России!
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11 час.
Олег Самойлов
Статья наиболее похожа не правду! В отличие от "самых правдивейших исследований" самого передовейшего общества мира, когда история страны начинается с октября 1917 года!
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11 час.
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