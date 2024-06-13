Что должен знать каждый русский?

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Олег Самойлов
А насчет советской &quot;истории&quot; у Вас какое мнение?
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11 час.
Олег Самойлов
Если бы не большевики, то сейчас была бы РОССИЯ! А так - жалкое подобие той страны, какая  ДОЛЖНА БЫЛА БЫ БЫТЬ! И это несмотря на ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ нынешней России!
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11 час.
Олег Самойлов
Статья наиболее похожа не правду! В отличие от &quot;самых правдивейших исследований&quot; самого передовейшего общества мира, когда история страны начинается с октября 1917 года!
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11 час.

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