Серийное производство самолета МС-21 стартует в 2026 году

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах по началу серийного производства нового среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 в 2026 году.
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