Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией

Украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации, но потом все равно будут переговоры. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Василий Самовар.
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