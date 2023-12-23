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Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией

Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией

Украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации, но потом все равно будут переговоры. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Василий Самовар.

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