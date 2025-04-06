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Царьград

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Вадим Дуда поддержал идею "Пушкинской карты" для дошкольников по литературе

Вадим Дуда поддержал идею "Пушкинской карты" для дошкольников по литературе

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда поддержал идею создания "Пушкинской карты" для дошкольников, предложенную советником президента Еленой Ямпольской.

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