Исследователи из Макгиллского университета в Канаде обнаружили, что распространенное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Helicobacter pylori, может быть связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера.
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