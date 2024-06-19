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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогноз Васильева: «Жду уверенную победу Хорватии над Албанией с разницей в два мяча и больше»

Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Хорватия – Албания.

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