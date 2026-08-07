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Болельщику, которого заставили снять футболку «Галатасарая» фанаты «Трабзонспора», подарили новую джерси с фамилиеи Салаха

Землячество выходцев из Трабзона в Стамбуле поддержало болельщика Каана Йылдырыма, который оказался в центре внимания во время встречи новичка «Трабзонспора» Мохамеда Салаха в аэропорту Стамбула.

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