Театр абсурда
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Театр абсурда

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Селфи с горящим храмом и хор в поддержку террористов: Теракты в Дагестане вскрыли "гнойный нарыв"

Селфи с горящим храмом и хор в поддержку террористов: Теракты в Дагестане вскрыли "гнойный нарыв"

Теракты в Дагестане вскрыли целый ряд внутренних проблем в республике. И одной из них является "гнойный нарыв" в виде сочувствующих боевикам людей, которые кичатся своими убеждениями в Сети.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Надо регион тащить из бедности И строгий контроль за расходами власти Чуждые ветви религий надо бы выявлять по всей стране, а не только там где полыхнуло - это уже поздно Выявлять для пресечения намного труднее, но и полезнее для общества, чем получать последствия преступных зевков по разным причинам
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16 час.
W
Walery
Вряд ли этот регион в бедности... скорее воруют там, кланы просто разбогатели, и теперь хотят узаконить свои богатства религиозной властью, поэтому решили начать с культовых зданий.  И в полицию стреляли тоже устраняя власть Закона, теперь там будут править те, кто надеется не правовыми методами попасть в Рай. Глупцы... Если не нравиться теплая южная страна всех переселить вагонами под Норильск... там оплачиваемая работа и лезгинку на снегу не станцуете.
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14 час.
лл
лина любимцева
Дагестан уже давно радикальный исламистский гадюшник!!
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11 час.

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