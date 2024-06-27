Селфи с горящим храмом и хор в поддержку террористов: Теракты в Дагестане вскрыли "гнойный нарыв"

Надо регион тащить из бедности И строгий контроль за расходами власти Чуждые ветви религий надо бы выявлять по всей стране, а не только там где полыхнуло - это уже поздно Выявлять для пресечения намного труднее, но и полезнее для общества, чем получать последствия преступных зевков по разным причинам

W

Walery

Вряд ли этот регион в бедности... скорее воруют там, кланы просто разбогатели, и теперь хотят узаконить свои богатства религиозной властью, поэтому решили начать с культовых зданий. И в полицию стреляли тоже устраняя власть Закона, теперь там будут править те, кто надеется не правовыми методами попасть в Рай. Глупцы... Если не нравиться теплая южная страна всех переселить вагонами под Норильск... там оплачиваемая работа и лезгинку на снегу не станцуете.