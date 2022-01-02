Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Джейк Пол назвал условия перехода в UFC: «Поднимите бойцам гонорары и гарантируйте им процент от годовой выручки»

Видеоблогер Джейк Пол ответил Дэйне Уайту, президенту UFC, на обвинения в употреблении допинга. Начинающий боксер обратился к главе ведущего ММА-промоушена, назвав условия, при выполнении которых он согласится вступить в пул USADA и выйти в октагон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх