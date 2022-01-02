Джейк Пол назвал условия перехода в UFC: «Поднимите бойцам гонорары и гарантируйте им процент от годовой выручки»

Видеоблогер Джейк Пол ответил Дэйне Уайту, президенту UFC, на обвинения в употреблении допинга. Начинающий боксер обратился к главе ведущего ММА-промоушена, назвав условия, при выполнении которых он согласится вступить в пул USADA и выйти в октагон.