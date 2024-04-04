В Абхазии сообщили, когда именно введут на море систему «олл-инклюзив»

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на вопрос aif.ru о возможном введении в республике системы «всё включено» уже этим летом (как в Египте и Турции) ответил, что власти об этом размышляют, и не сбрасывают со счетов.
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