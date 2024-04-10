Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Шахтеры Донбасса не выходили на митинги, они говорили: мы вне политики, нам надо работать и кормить семьи. И в итоги...Комбат Ходаковски...
  • Natalija Osminina
    Как может закончиться СВО, если оно началось из-за отказа Байдена и НАТО выполнить ультиматум Путина-уйти из Восточно...Фиксация убытков:...
  • Александр
    Может это и так как в статье.... Но только чего не наговоришь жене,КОГДА НА РАССВЕТЕ ПЬЯНЫМ ДОМОЙ ЗАЯВИШЬСЯ!😜Хитрый ход Ирана ...

Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

По информации русских Телеграм каналов, главная  ставка Кремля сегодня — «переждать» Запад.  "Стратегия России на Украине в 2024 году: основные сценарии" Определяющим фактором дальнейшего продвижения России остается готовность Запада поддерживать киевский режим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Все закончится с украми 5 октября.
Ответить
10 час.
J2 YFull 13073
Сказали что до последнего укра, значит война будет вестись до последнего укра.
Ответить
5 час.
ALEKSANDR LIS
Волынь отдать Белоруссии-жирно будет Польше и Львов должен остаться в России!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх