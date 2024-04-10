По информации русских Телеграм каналов, главная ставка Кремля сегодня — «переждать» Запад. "Стратегия России на Украине в 2024 году: основные сценарии" Определяющим фактором дальнейшего продвижения России остается готовность Запада поддерживать киевский режим.
Сценарии Кремля по Украине на 2024 год
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Все закончится с украми 5 октября.
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10 час.
J2 YFull 13073
Сказали что до последнего укра, значит война будет вестись до последнего укра.
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5 час.
ALEKSANDR LIS
Волынь отдать Белоруссии-жирно будет Польше и Львов должен остаться в России!
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3 час.
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