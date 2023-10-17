Зеленский лишился соратника: Умер кавээнщик Сивохо

Аким Воземчук

Шоумены во власти, это скорый конец государства, причём не обязательно быть клоуном и шутом. Вот к примеру Макрон, та же Лена Бербок или Риши Сунак, всё они ставленники изображающие из себя нечто, хотя их роль сводится к исполнения прихоти перста указующего, как результат стагнация экономики и проблемы с государственностью