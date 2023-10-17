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Зеленский лишился соратника: Умер кавээнщик Сивохо

Зеленский лишился соратника: Умер кавээнщик Сивохо

Сергей Сивохо скончался после продолжительной болезни.Украинский президент Владимир Зеленский потерял одного из соратников.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Шоумены во власти, это скорый конец государства, причём не обязательно быть клоуном и шутом. Вот к примеру Макрон, та же Лена Бербок или Риши Сунак, всё они ставленники изображающие из себя нечто, хотя их роль сводится к исполнения прихоти перста указующего, как результат стагнация экономики и проблемы с государственностью
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