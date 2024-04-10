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Правый берег тоже не отдадим? Минобороны кое-что показало

Правый берег тоже не отдадим? Минобороны кое-что показало

Кто-кто, а Минобороны все всегда сообщает в последнюю очередь.

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Комментарии
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Natalija Osminina
То, что это делается ярко и открыто, показывает США, что у России нет целей останавливаться и отдыхать- Россия нацелена идти по Украине все дальше на Запад.  Что по мнению Москвы должно заставить  Байдена приступить к переговорам, пока он не потерял свой ресурс на центральной  Украине, купленный трансатлантическими корпорациями. Так что скорее всего договор с США и НАТО будет подписан ДО того, как Россия пойдет вперед,  выйдя за пределы 4-х  областей.  &quot; Всё, как и 80 лет назад&quot;.- не будет такого, сейчас не Отечественная.
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