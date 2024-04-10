Правый берег тоже не отдадим? Минобороны кое-что показало

Natalija Osminina

То, что это делается ярко и открыто, показывает США, что у России нет целей останавливаться и отдыхать- Россия нацелена идти по Украине все дальше на Запад. Что по мнению Москвы должно заставить Байдена приступить к переговорам, пока он не потерял свой ресурс на центральной Украине, купленный трансатлантическими корпорациями. Так что скорее всего договор с США и НАТО будет подписан ДО того, как Россия пойдет вперед, выйдя за пределы 4-х областей. " Всё, как и 80 лет назад".- не будет такого, сейчас не Отечественная.