В Волгограде водитель катафалка вылетел из машины при ДТП и попал на видео

В Волгограде катафалк УАЗ влетел в подземный переход, сообщает Telegram-канал "112". "От удара авто, которому положено ехать медленно и печально, размотало в куски, а водителя выбросило на несколько метров вверх", - отмечается в публикации.
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