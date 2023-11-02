Гидрометцентр прогнозирует аномально теплый ноябрь на Юге России

Европейская часть России частично остается в референсе средней месячной температуры воздуха. Вся южная часть - включая Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую и Ростовскую области - показатели ожидаются на 1-1,5 градуса выше нормы, сообщили в Гидрометцентре России.
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