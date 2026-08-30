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Регионы России

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Продюсер Яна Рудковская объяснила смену спортивного гражданства сына Плющенко

Продюсер Яна Рудковская объяснила смену спортивного гражданства сына Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход сына знаменитого фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана, отметив, что в России ему было бы невозможно пробиться на международную арену.

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