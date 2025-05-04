Одуванчик рецепты. В народной медицине одуванчик используется очень широко.

Травники рекомендуют его употреблять при таких заболеваниях, как атеросклероз, при воспалительных процессах в почках и печени, а также при камнях в желчном пузыре и почках, холецистите, гастрите с пониженной кислотностью, низком уровне калия в организме, циррозе печени.