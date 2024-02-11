В Ивановской области преображают здравоохранение при поддержке федеральных программ

В Ивановской области преображают здравоохранение при поддержке федеральных программЗа 5 лет благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и другими проектам, которые реализуются по инициативе Президента РФ, в нашем регионе:• Отремонтировали 57 учреждений здравоохранения• Построили около 120 ФАПов и врачебных амбулаторий на селе• В медучреждения поставили современное оборудование, которое позволяет нашим врачам внедрять передовые методики лечения• Открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи• Полностью обновили автопарк скорой помощиПо региональному проекту «Решаем вместе» масштабно преобразили 5 детских поликлиник региона, практически заново построили взрослую поликлинику в Тейкове.