Ханой выразил соболезнования в связи со смертью китайского политика У Банго

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 10-го и 11-го созывов У Банго, сообщает 9 октября VNA.
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