Меняет происхождение для поставок в Китай – нефть из Венесуэлы выдают за бразильскую Татьяна АрестоваТрейдеры за прошедший год переправили в Китай венесуэльскую нефть, выданную за бразильскую, почти на 1 млрд долларов.