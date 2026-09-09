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Татарстанда полицейскийлар 5 көнлек рейд вакытында 258 легаль булмаган мигрантны тоткан

Татарстанда полицейскийлар 5 көнлек рейд вакытында 258 легаль булмаган мигрантны тоткан

Татарстанда 31 августтан 4 сентябрьгә кадәр узган «Законсыз мигрант» оператив-профилактик чарасына йомгак ясадылар.

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