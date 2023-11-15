Экс-глава правительства и руководитель строительной отрасли Самарской области задержаны

Самара. Самарская область. Двух высокопоставленных чиновников взяли под стражу в Самарской области. Речь идет об экс-главе правительства региона Викторе Кудряшове и врио министра строительства Михаиле Асееве, пишет Коммерсантъ.
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