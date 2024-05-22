Русская весна
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Русская весна

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Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России

Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России

Власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию и которую Таллин хотел получить при обмене, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

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Комментарии
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Константин Самарин
Чухонцы сами для себя соорудят резервацию? Это-ж здорово!
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