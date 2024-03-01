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Первые групповые безвизовые поездки между РФ и Индией могут состояться в третьем квартале

Первые групповые безвизовые поездки между РФ и Индией могут состояться в третьем квартале

Уже в третьем квартале 2024 года могут состояться первые поездки в рамках безвизового группового туристического обмена между Индией и РФ, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на Международной выставке-форуме "Россия".

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