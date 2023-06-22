Военное обозрение

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В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

В ночное время суток взрывы гремели на тыловых объектах противника, причём в различных регионах. Так, стало известно о серии взрывов, которые прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

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