Генпрокурору США Бонди доставили письмо россиянки Бурлиновой

Американский генпрокурор получила Памела Бонди получила письмо россиянки Натальи Бурлиновой, которую ранее обвинили в США в выполнении функций иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление о доставке почтового отправления.
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