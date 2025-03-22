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Генпрокурору США Бонди доставили письмо россиянки Бурлиновой

Генпрокурору США Бонди доставили письмо россиянки Бурлиновой

Американский генпрокурор получила Памела Бонди получила письмо россиянки Натальи Бурлиновой, которую ранее обвинили в США в выполнении функций иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление о доставке почтового отправления.

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