Джонсон объявил, что «Российская империя закончилась» и грубо оскорбил Путина

Игорь Максаков

Когда были Советы, ни одна в мире тварь не могла никого в СССР ругать или тем более гавкать не в такт. Сейчас западный мир заканчивает своё существование, как и и любая империя, и даже США подошли к черте, когда они станут обычной страной , которая будет даже в очереди стоять к кому-нибудь и зачем-нибудь. Вот такие пропаскуды, как этот лохматый грязный рыжий пёс и его дружбан гей и лесбиян через пролив, уже на говно исходят от своей полной беспомощности и импотентности. Были бы в себе уверены, языки бы не высовывали!