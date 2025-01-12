Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Тупые правители Запада не могут понять простой истины. Путин же сказал, все кто войдут это интервенты и получат снача...Стармер намылился...
  • Иван Петров
    Если Трамп не полный кретин то он и сам поймет правоту Путина«Путин отказывает...
  • Владимир Минаков
    " «активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину в случае прекращения боевых действий или их...Стармер намылился...

Джонсон объявил, что «Российская империя закончилась» и грубо оскорбил Путина

Джонсон объявил, что «Российская империя закончилась» и грубо оскорбил Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, скандально прославившийся своими жесткими высказываниями, дал интервью прибалтийскому изданию Delfi, в котором подверг резкой, за гранью фола, критике президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Этот английский косматый ведьмак что-то там еще рот свой открывает на Россию?
Ответить
13 час.
Игорь Максаков
Когда были Советы, ни одна в мире тварь не могла никого в СССР ругать или тем более гавкать не в такт. Сейчас западный мир заканчивает своё существование, как и и любая империя, и даже США подошли к черте, когда они станут обычной страной , которая будет даже в очереди стоять к кому-нибудь и зачем-нибудь. Вот такие пропаскуды, как этот лохматый грязный рыжий пёс и его дружбан гей и лесбиян через пролив, уже на говно исходят от своей полной беспомощности и импотентности. Были бы в себе уверены, языки бы не высовывали!
Ответить
12 час.
А
Александр
у этого дурака извилин нет нигде!!! бориски они все такие ДОЛБАНУТЫЕ!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх