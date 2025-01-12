Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, скандально прославившийся своими жесткими высказываниями, дал интервью прибалтийскому изданию Delfi, в котором подверг резкой, за гранью фола, критике президента России Владимира Путина.
Джонсон объявил, что «Российская империя закончилась» и грубо оскорбил Путина
Комментарии
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лл
лина любимцева
Этот английский косматый ведьмак что-то там еще рот свой открывает на Россию?
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13 час.
Игорь Максаков
Когда были Советы, ни одна в мире тварь не могла никого в СССР ругать или тем более гавкать не в такт. Сейчас западный мир заканчивает своё существование, как и и любая империя, и даже США подошли к черте, когда они станут обычной страной , которая будет даже в очереди стоять к кому-нибудь и зачем-нибудь. Вот такие пропаскуды, как этот лохматый грязный рыжий пёс и его дружбан гей и лесбиян через пролив, уже на говно исходят от своей полной беспомощности и импотентности. Были бы в себе уверены, языки бы не высовывали!
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12 час.
А
Александр
у этого дурака извилин нет нигде!!! бориски они все такие ДОЛБАНУТЫЕ!!!
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12 час.
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