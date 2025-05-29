В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Швейцарская армия мобилизовала более 50 человек для операции по ликвидации последствий обвала ледника, уничтожившего большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юго-западе страны, но не может начать из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.
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