Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника из-за опасности

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Швейцарская армия мобилизовала более 50 человек для операции по ликвидации последствий обвала ледника, уничтожившего большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юго-западе страны, но не может начать из-за сохраняющейся опасности обвала в регионе.

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