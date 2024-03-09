Мошенники придумали новые схемы связанные с выборами

Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых — заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили РИА Новости эксперты.
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