Ситуация с медицинской помощью в секторе Газа остаётся тяжелой

Всемирная организация здравоохранения готова помочь в решении ужасных проблем с оказанием медицинской помощи в секторе Газа, написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 15 января на своей странице социальной сети X.
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