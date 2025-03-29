Вэнс, выступая в Гренландии, затронул тему присоединения острова к США

В пятницу, 28 марта, американская делегация посетила свою военную базу Питуффик в Гренландии. Выступая там, вице-президент США заявил, что Белый дом рассчитывает на то, что жители острова решат путем самоопределения стать независимыми от ДанииВице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на американской военной базе в Гренландии.