Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    А ещё можно тем кто её обрюхатил платить. Система в маразм впала. По закону, секс с несовершеннолетними уголовное пре...Брянская область ...
  • Eduard
    Долго будите болтать? 12 леи этой болтавне и "красеым линиям"! Конесно война идет,но нужно жесче !Кремль пригрозил ...
  • Ирина Лодяновa
    Давно пораВладимир Путин пр...

Вэнс, выступая в Гренландии, затронул тему присоединения острова к США

Вэнс, выступая в Гренландии, затронул тему присоединения острова к США

В пятницу, 28 марта, американская делегация посетила свою военную базу Питуффик в Гренландии. Выступая там, вице-президент США заявил, что Белый дом рассчитывает на то, что жители острова решат путем самоопределения стать независимыми от ДанииВице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на американской военной базе в Гренландии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх