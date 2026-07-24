Останки 99 младенцев обнаружены в захоронении на месте бывшего приюта в Ирландии

В Ирландии продолжается расследование одной из самых трагических страниц современной истории страны. На территории бывшего католического приюта матери и ребенка в городе Туам графства Голуэй криминалисты обнаружили останки 99 младенцев.
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