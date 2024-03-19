Актер Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска, укусив официантку

В результате пострадали официантка и еще двое сотрудников ресторана. Бывший боксер и получивший известность за роль в сериале «Слово пацана» актер Никита Кологривый устроил дебош в ресторане родного для себя Новосибирска.
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