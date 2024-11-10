Росавиация: работа аэропорта Шереметьево временно ограничена

Работа аэропорта Шереметьево в Москве на данный момент временно ограничена, сообщили в Росавиации.«С 09:45 МСК 10 ноября ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении ведомства.
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