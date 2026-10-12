America Let China Outbuild The U.S. Navy, And Is Now Scrambling To Close The Gap The Navy is asking for $65.
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