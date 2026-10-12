Zero Hedge
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Zero Hedge

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America Let China Outbuild The U.S. Navy, And Is Now Scrambling To Close The Gap

America Let China Outbuild The U.S. Navy, And Is Now Scrambling To Close The Gap

America Let China Outbuild The U.S. Navy, And Is Now Scrambling To Close The Gap The Navy is asking for $65.

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