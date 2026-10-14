Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

872 подписчика

Ющенко написал письмо Трампу «без лишнего дипломатического этикета»

Ющенко написал письмо Трампу «без лишнего дипломатического этикета»

Бывший вождь «оранжевого» переворота Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо Дональду Трампу, призывая США не идти с Россией на сделку по Украине.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

С тебя и началась довольно спешная могилизация твоей хохлосрани !
А украинский парень на Эльбе,обнявший американца - это простой, СОВЕТСКИЙ парень и содат своей отчизны СССР!
И именно таких, своих " родных героев" , которыми ты так хитро прикрываешься, ты и тебе подобные " идентичные и непокорные" подло предали их и НАШУ ЗЕМЛЮ за сладкие столы евроблюд и шелковые трюселя своим "господаркам",,,
Сволочь не до отравленная!