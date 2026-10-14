Бывший вождь «оранжевого» переворота Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо Дональду Трампу, призывая США не идти с Россией на сделку по Украине.
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С тебя и началась довольно спешная могилизация твоей хохлосрани !
А украинский парень на Эльбе,обнявший американца - это простой, СОВЕТСКИЙ парень и содат своей отчизны СССР!
И именно таких, своих " родных героев" , которыми ты так хитро прикрываешься, ты и тебе подобные " идентичные и непокорные" подло предали их и НАШУ ЗЕМЛЮ за сладкие столы евроблюд и шелковые трюселя своим "господаркам",,,
Сволочь не до отравленная!