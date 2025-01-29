Телесная терапия: от первых шагов к осознанной практике

Как часто мы слышим о важности заботы о теле, но редко задумываемся, что оно может стать нашим самым мудрым союзником? Современный ритм жизни, стрессы и высокая нагрузка порой отдаляют нас от собственного физического и эмоционального состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии