Сила в правде
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Сила в правде

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  • федор
    Этот клоун рагульский просто дешёвка ! Кто этому чучелу ещё и полковника присвоил ? Хотя в 404 все возможно!!!! Прихв..."Наши "Миражи" за...
  • Анатолий Иванов
    Скоро этот полкан будет общаться с бандерой, глупое животное."Наши "Миражи" за...
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    Смеёшься с таким брюхом? Да он в гальюн на машине ездил. Лучше пусть посидит подумает о своём поведении. Его пример д...Главный связист В...

Шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М "удрали" с Украины в Россию: "Герои-офицеры спасли тысячи жизней наших бойцов на СВО"

Шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М "удрали" с Украины в Россию: "Герои-офицеры спасли тысячи жизней наших бойцов на СВО"

Операцию разработали заместитель командира роты и штурман полка. Выбрали Шаталовский аэродром, так как он лучше всего приспособлен для посадки подобных самолетов.

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