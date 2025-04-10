Шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М "удрали" с Украины в Россию: "Герои-офицеры спасли тысячи жизней наших бойцов на СВО"

Операцию разработали заместитель командира роты и штурман полка. Выбрали Шаталовский аэродром, так как он лучше всего приспособлен для посадки подобных самолетов.
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