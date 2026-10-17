Советское прошлое часто вспоминают по большим событиям, фильмам и семейным историям. Но иногда точнее всего эпоху описывают самые обычные детали: монетка для автомата с газированной водой, сдача после похода в магазин или цена привычной услуги.
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