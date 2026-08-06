Стало известно о пострадавших от ударов ВСУ в двух регионах, в их числе ребёнок

Из российских регионов приходят сообщения о пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область, сообщил губернатор Г.
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