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Русская весна

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Стало известно о пострадавших от ударов ВСУ в двух регионах, в их числе ребёнок

Стало известно о пострадавших от ударов ВСУ в двух регионах, в их числе ребёнок

Из российских регионов приходят сообщения о пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область, сообщил губернатор Г.

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