Нечаев: недопуск россиян на празднование Дня Победы в ФРГ станет разочарованием

Сообщения о том, что немецкие власти рекомендовали не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, вызывают «горькое разочарование».
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