Лолиту призвали оштрафовать за сокрытие второго гражданства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве.
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