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Коррекционная школа Уссурийска отличилась в конкурсах декоративно-прикладного творчества

Коррекционная школа Уссурийска отличилась в конкурсах декоративно-прикладного творчества

В Приморье назвали победителей сразу двух детских конкурсов декоративно-прикладного творчества — "Чудо-дерево" и "Волшебная ниточка".

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