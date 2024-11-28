На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Полины

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И в нашей поддержке нуждается девочка Полина с тяжелым недугом -- туберозным склерозом, из-за которого в организме все время образуются новые опухоли.
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